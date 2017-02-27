土地公托夢要他賑災 送出20多萬生活物資

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廟方人員及志工協助發放物資。（莊哲權攝）

廟方人員及志工協助發放物資。（莊哲權攝）

台東楊姓男子說，去年台東遭受颱風侵襲，災情慘重，台東福安宮的土地公託夢要他賑災，因此選在今天土地公生日，發放池上米等民生物資給低收入戶，祈求今年風調雨順。

今天是土地公生日，台東最大的土地公廟福安宮，昨天香火鼎盛，不少善男信女帶著素菜來為大伯公仔祝壽，廟方還準備了平安麵供民眾食用，一旁則有志工忙著發放物資給弱勢的低收入戶。

廟方人員表示，台東市楊姓男子日前夢見土地公要他行善助人，幾經尋找確認是台東福安宮祀奉的土地公託夢，廟方也向伯公仔擲筊請示，確認無誤後，昨天配合土地公生日，與福安宮委員們合力送出600分、合計20多萬元的生活物資給弱勢家庭。

廟方說，台東市去年經歷經颱風摧殘，災情慘重，盼以賑災形式，祈求今年平安順利，由該不願具名的楊男捐出池上米，其他生活物資由委員們設法募款完成，這也是台東福安宮首次發放物資給低收入戶。

(中時)