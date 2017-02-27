世大運火炬手海選 10人出線
2017世大運火炬手名單出爐，共錄取6男4女10名火炬手，分別來自北中南的不同學校，最遠來自澳門，5月下旬登玉山演練。
2017世大運在即，玉山聖火傳遞火炬手選拔在2月18日進行複試，包括面試、體能測驗，評分重點為面試者的人格特質、登山專業知識與臨場反應，體能測驗為3分鐘負重登階，並測量事後脈搏數，了解個人體能狀況。
這次共錄取10名火炬手，分別為6男4女，4月底將參與一系列培訓課程，如世大運聖火傳遞背景介紹、玉山登山知識與實作、體能訓練、團隊默契等，結束後，5月下旬將登玉山演練。
10名火炬手分別來自北、中、南不同學校，還有來自澳門。澳門僑生梁英聰就讀台灣師範大學，擔任校內登山社幹部，同時也是世大運志工；而就讀陸軍官校的邱揚証則想藉由玉山聖火傳遞，證明軍校生的實力。
28歲的王嘉祺是10人中年紀最長的，甚至已升格當媽，育有一對雙胞胎兒女，熱愛登山；而年紀最輕的是19歲的劉婷葦，她是職業帆船選手，從事水上運動超過10年，曾獲全運會冠軍，多次代表國家參賽，熱愛冒險的她，認為擔任火炬手是給自己最大挑戰。1060227
(中央社)
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