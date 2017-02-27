北海岸萬里下寮海灘 母赤蠵龜死亡
新北市萬里下寮沙灘，今天發現今年第9起死亡海龜擱淺，市府動保處會同海洋大學人員前往，發現為亞成的赤蠵龜，死亡時間超過2週，屍體嚴重腐敗，就地掩埋。
海巡署二一大隊磺港安檢所人員表示，今天中午於下寮沙灘發現死亡海龜，通知海洋大學人員至現場。於現場量測，海龜長74.5公分，寬72.5公分，重43.3公斤，品種為赤蠵龜。
新北市府動保處表示，熱血的北海岸淨灘團羅小姐，於連假期間在海邊淨灘時，發現海龜屍體。
動保處會同海大調查，在萬里下寮沙灘死亡的赤蠵龜，是隻亞成的母龜，初判其年齡為15至20歲，由於死亡時間超過2週，屍體腐爛嚴重。
動保處初步判斷，可能近日天氣轉變、造成氣溫驟降，海象不佳，可能海龜在外海死亡後，被沖到沙灘上，後續部分檢體，如腸內容物，由海洋大學海龜研究室帶回實驗室化驗是否有人造物，其餘屍體則就地掩埋。
海巡署二一大隊表示，經過海洋大學人員於現地解剖後，死因為自然死亡，後續將由磺港安檢所人員協助就地掩埋。
動保處表示，萬里發現的赤蠵龜屍體，為今年第9起海龜死亡擱淺。台灣各種海龜都屬保育類動物，請民眾不要任意拋棄垃圾，請漁民不要海拋漁具。1060227
(中央社)
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