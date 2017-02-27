抗禽流感疫情 台南展開第2輪監測
台南市傳出禽流感疫情後，市府成立緊急應變中心因應，二二八連假期間已展開第2輪的案例場周邊禽場採樣監測工作，將連續監測3個月，盼藉密集檢測，控制病毒擴散。
台南市政府動物防疫保護處今天表示，位於六甲區的火雞場案例為今年台南市的第1場高病原性禽流感檢出案例，市府於2月12日成立緊急應變中心；動保處於13日起針對案例場周邊禽場進行採樣監測，監控範圍由原訂的3公里，擴大為5公里。
台南市動保處指出，在第1輪應監測的禽場56場，檢驗結果均為陰性，接著第2輪採樣於今天開始執行。後續再檢出禽流感的下營區火雞案例場及蛋雞案例場，周邊監測場與六甲監測禽場重疊，將與今天的採樣一併執行。
台南市動保處指出，善化區蛋種雞案例場周邊1公里內禽場、及5公里內鴨場採樣監測應監測4場，檢驗結果均為陰性。昨天進行撲殺處置的後壁區土雞案例場，也將對周邊10場禽場進行採樣監測。
台南市動保處指出，台南市案例場周邊應監測禽場數共70場，監測採樣工作將持續3個月，以阻絕疫情擴散。1060227
(中央社)
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