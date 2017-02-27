空軍疑涉毒 國防部提供獎金盼各界舉發

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空軍清泉崗基地發現疑似毒品，國防部長馮世寬今天前往清泉崗基地，希望各界人士舉發本案案情，若因而破案，國防部將提供個人新台幣10萬元、團體50萬元獎金作為獎勵。

國防部今天表示，馮世寬上午在空軍司令沈一鳴及國防部相關主管陪同下，專程視導空軍清泉崗毒品事件。馮世寬以清泉崗營區近期拾獲棄置毒品案為例，要求全軍官兵正視本次事件對軍譽影響，此時應團結一致防制發生不法情事。

馮世寬指出，此事件已進入司法偵查程序，相關單位除應全力配合外，更要從營區整體防護的角度出發，針對油、彈庫及營區重要機敏處所的安全，應在既有規定下，嚴密查處作為，確保營安、人安及物安。

馮世寬勉勵各級幹部應虛心檢討，改善「反毒品」、「反酒駕」教條式或威嚇式的宣教方式，各級幹部以身作則，以同理心關懷部屬，期啟發官兵內心對國軍整體榮譽的重視。

馮世寬最後指示，希望各界人士勇於舉發本案案情，若因而破案，國防部將提供個人10萬元、團體50萬元獎金作為獎勵，希望達到營外防制、營內嚇阻、部隊無毒。1060227

(中央社)