醫療機械手臂 泰醫院來台取經

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新南向政策發燒，泰國曼谷的拉瑪提波迪醫院3名脊椎手術小組護理師至台中光田綜合醫院，向神經外科團隊學習雷納生機械手臂技術以及獨家脊椎照護計畫。

曼谷的拉瑪提波迪醫院(Ramathibodi Hospital)去年完成泰國第一例利用電腦導航結合機械手臂完成神經外科脊椎手術，該院內3名護理師日前至光田綜合醫院進行為期3天的訓練。

光田綜合醫院沙鹿院長陳子勇指出，脊椎分布無數控制全身各部位的重要神經及血管，相關手術具備一定的風險，因此全球脊椎手術技術朝向以更精準、安全、傷口小恢復快的方向發展。

神經外科醫師程久俊解釋，台灣引進歐美最先進的3D定位導航與機械手臂輔助脊椎微創手術系統「雷納生機械手臂」(Renaissance System) 較泰國早且技術純熟。

程久俊指出，目前光田已成功為近200名患者完成精密的脊椎手術治療，更將該系統靈活運用於灌骨水泥、骨骼切片等技術。

神經外科專科護理師林勇志表示，過去醫療照護病人多被動接收照護知識，但隨「醫病共決」意識抬頭及網路普及，病人會上網瀏覽疾病知識，卻沒有醫護專業而無法篩選出正確資訊，只能口頭詢問醫護人員，不僅易忘也易出錯。

因此他整合編輯「脊椎手術照護手冊」，含括脊椎節結構、疾病介紹、就醫準備以及出院後的居家保養等共14部分，更設計腰椎手術住院計畫表，完整說明病人入院到出院的醫療、照顧重點。

另也將居家照護重點拍攝為影片上傳雲端，透過QRcode阿公阿嬤也能在家裡做核心肌群訓練，避免脊椎病變再上身，是完整的脊椎照護手冊。1060227

(中央社)