環團：10年71億支手機 電子廢棄物暴增

環保團體綠色和平今天公布「智慧型手機十年盛世」報告，統計指出從智慧型手機出貨量逐年攀升超過14億支，在快速及大量生產手機下，電子廢棄物也跟著增加。

2017年是智慧型手機問世10年，綠色和平今天公布「智慧型手機十年盛世」報告，統計從2007年至今，全球已製造71億支的智慧型手機，其中去年調查發現台灣每人平均就擁有5.41支手機。

綠色和平表示，一支智慧型手機的平均使用時間，以美國消費市場為例僅約26個月，但手機在開始製造時就大量消耗貴重金屬與稀土元素等天然資源，不僅衝擊環境，更涉及開採礦產的人權問題，以這些成本來攤算使用時間，根本不具經濟效益。

綠色和平指出，智慧型手機不易拆解，讓維修困難、費用相對增加，若剛好有電信方案配搭0元新機，舊手機很有可能就成為電子廢棄物，但現有的回收技術與效率不彰，造成資源提取再用的比例不及消耗的一半，許多廢棄手機未能有效回收，就直接變成高價值垃圾。

此外，報告也顯示2014年全球的電子廢棄物估計只有不到16%透過正規管道回收，大多反而進到垃圾掩埋場、焚化爐或出口到私有拆解處理場的地區，威脅當地居民的健康。

綠色和平呼籲，各大手機品牌應突破現行生產模式，改以循環經濟為設計基礎，產品研發重點應以容易維修、零件可再利用、有效回收珍貴資源，並盡量減少使用全新開採的原料降低環境衝擊。1060227

(中央社)