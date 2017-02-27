日本中央大學訪台 悼念二二八遇難校友

日本中央大學校長酒井正三郎今天率團訪台，將參加台灣紀念二二八相關活動，並悼念在二二八事件中罹難的校友。這一切因緣，起於一頂學士帽。

2011年3月11日日本中央大學經濟學部教授中川洋一郎帶領學生到台北二二八紀念館參訪時，發現展示櫥窗內有一頂該校早年的學生帽，經向館方詢問，才知該物的主人是校友林連宗。

1947年二二八事件期間，已是律師的林連宗北上到台北，3月10日寄宿同為日本中央大學校友的律師李瑞漢家中，當天傍晚林連宗、李瑞漢及其胞弟李瑞峰3人遭憲警誘捕後失蹤。

返回日本後，中川洋一郎邀同該校綜合政策學部長、教授松野良一，指導學生展開尋訪該校二二八受難者遺族的計畫，在李瑞漢後代李榮昌及二二八事件紀念基金會的協助下，先後尋訪包括湯德章、王金星、王清佐、張旭昇、陳金能等受難者的遺族，並於2014年11月27日該校的刊物「中央評論」發表專文。

酒井正三郎今天率團訪台，他在致詞時表示，透過這次對二二八的相關研究，他們才了解台灣過去的這段歷史，也感到非常遺憾。今年是二二八事件70週年，訪台期間，他代表日本中央大學致上純粹的哀悼，也希望此行促進日後台日多多交流。

二二八基金會董事長薛化元致詞表示，今天日本中央大學訪台記者會除表達對前輩的追念外，也藉此講述二二八比較少為人提到的面貌。過去國民黨常說台灣沒有法政人才，但僅從日本中央大學過世的法律前輩數量，就知道上述說法不是歷史事實。

薛化元說，二二八這場不幸的事件，是一個沒有法治秩序政權統治下所造成的悲劇，前輩不能白白犧牲，要記取歷史教訓避免悲劇重演。

他說，台灣要珍惜好不容易得到的自由、民主、人權，要把此價值進一步深化，同時「絕不能再接受、容許一個不尊重自由、民主、人權的外來政權統治台灣的可能」。

前駐日代表許世楷致詞時分享了他的父親許乃邦在場目睹林連宗等三人遭憲兵帶走的往事。他也表示，24日在中央研究院舉辦的二二八學術研討會，已不像過去著重在台灣內部的悲劇及與國民黨的對抗，發展成為國際研討層面；加上這次日本中央大學的參訪，讓他有相當大感觸。

二二八基金會統計，二二八事件中具有留日背景的受難者共114人，其中以日本中央大學人數最多，共有11人。1060227

(中央社)