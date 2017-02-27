屏東首例 鴨場驗出H5N8撲殺2255隻

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屏東竹田鄉1處鴨場的鴨被驗出亞型禽流感H5N8，屏東縣政府今天上午前往鴨場撲殺2255隻鴨，這是屏東今年首起禽流感案例。

屏東家畜疾病防治所表示，這個鴨場是將準備上市的68日齡肉鴨送驗，被檢出有感染H5N8，昨天下午檢驗出爐後，今天上午縣政府即前往鴨場將全部的鴨2255隻撲殺。

防治所表示，這個鴨場鴨隻感染的是去年流行的H5N8，並非今年的新病毒H5N6，鴨場設施在規範內。

縣政府今天上午10時成立「家禽流行性感冒緊急應變小組」，由潘孟安縣長擔任總指揮官，召集農業處、家畜疾病防治所、衛生局、環保局、警察局、民政處、觀光傳播處、主計處、財政處等單位及後備司令部進行任務編組，並盤點縣內人力、物資、動物撲殺及屍體處理量能，以因應後續可能發生之疫情。1060227

(中央社)