嘉義市3月1日起 減收垃圾1天

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嘉義市環保局長張志誠（左）及清潔隊長謝英鋒籲請民眾配合垃圾清運改為5天。（廖素慧攝）

落實勞基法一例一休，嘉義市自3月1日起減少收1天垃圾，每周三停收垃圾及資源回收。

嘉義市環保局表示，自3月1日起周收5天垃圾，周三停收垃圾及資源回收，周一、二、四、五、六照常清運垃圾；資源回收部分，仍維持每周收運2日，每周一、四、二、五回收路線不變動，周三、六回收路線調整為每周一、四或二、五收運。

環保局清潔隊長謝英鋒表示，目前全國22個縣市中，已有18個縣市調整為周收5日，且改成垃圾周收5日後，全市垃圾量1年將可減少約5%以上，亦可提高資源回收率。

(中時)