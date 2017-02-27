因應長照2.0 花蓮社區積極培訓照顧員

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花蓮市長魏嘉賢（後左2）因應長照2.0政策，輔導社區志工取得證照。（許家寧攝）

花蓮市推展各里活動中心及閒置空間，發展為「C級巷弄長照站」。（許家寧攝）

隨著人口老化加速，超高齡社會的來臨，長照2.0政策今年正式推行，花蓮市各社區福氣站與關懷據點陸續開站，花蓮市公所結合長照政策，積極培訓社區志工取得證照，有意將社區福氣站轉型為「C級巷弄長照站」，彌補照服員的缺口。

長照2.0政策主要在於建構社區整體照顧模式，結合目前已建立於社區中的基礎照顧方式，發展出「社區整合型服務中心（A級）」、「複合型服務中心（B級）」及「巷弄長照站（C級）」，並針對民眾需求進行協調及服務，逐步擴充照服內容。

花蓮市在農曆年節過後，各福氣站陸續開站，目前共有民生、主農、民勤、國興、主權、國強及國福等七個福氣站，全市志工約有千人，隨著政府推動長照2.0政策，市公所重新盤點社區人力資源，發現年輕志工因工作因素，僅能利用假日撥空至社區服務，導致福氣站平時多以「老人服務老人」情形。

花蓮市長魏嘉賢表示，日前偕同衛生醫療單位人員，針對長期照護模式與相關人員訓練推動方案，前往新北市取經後，預計將提供花蓮市各里活動中心、福氣站與關懷據點，可做為未來長照2.0社區照顧「C級巷弄長照站」使用。

但受限於社區目前面臨照服員人力不足，今年度將著手連結相關資源，未來會積極輔導社區志工，前往衛福部花蓮醫院參與照服員培訓，提前取得證照門檻，就可隨時在有需求時立即上線，提升原有福氣站的功能性，也有助於促進老人健康。

(中時)