「二二八」犧牲者究竟安息了沒有？(若無法收看本視頻，可由以下視頻代替。)

名人視評：王尚智 讓二二八亡者真正安息

王尚智說，讓二二八亡者真正安息（本報資料照片）

「二二八」犧牲者究竟安息了沒有？名評論家王尚智指出，多年來不論是國民黨、民進黨都在「二二八」議題上投入了很多的人力和資源，也做了道歉、調查、賠償等等，但是「二二八」到底還有沒有真相不明的地方？

王尚智說，蔡英文總統日前在她臉書上，將她得意的「轉型正義」與「二二八」連結在一起。他說，在最近十多年來，有許多政治概念和政治意圖，刻意塑造將「二二八事件」這段悲情歷史，成為騷動台灣社會人心的一股巨大力量。

(中時電子報)