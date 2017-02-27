吳敦義鳳山眷村座談：無論誰當選都要團結

參選國民黨主席的吳敦義（左二）今天下午到高雄市鳳山區眷村「中山新城」與眷戶座談，前立委趙良燕（右）出面力挺。（呂素麗攝）

參選國民黨主席的吳敦義今天下午到高雄市鳳山區眷村「中山新城」與眷戶座談，近百人參加。（呂素麗攝）

參選國民黨主席的吳敦義今天下午到高雄市鳳山區眷村「中山新城」與眷戶座談，坐輪椅的老伯伯也參加。（呂素麗攝）

參選國民黨主席的吳敦義與眷戶座談，細數任內政績。（呂素麗攝）

參選國民黨主席的吳敦義（右）向眷村榮民伯伯爭取支持。（呂素麗攝）

參選國民黨主席的吳敦義（右）向眷戶拉票，爭取支持。（呂素麗攝）

參選國民黨主席的吳敦義（右二）向眷戶鞠躬拉票，前立委蕭金蘭（右一）、高市議員劉德林、鳳山區東門里長吳同原（左二、三）等人出面力挺。（呂素麗攝）

參選國民黨主席的前副總統吳敦義固守高雄基本盤，27日下午到高雄市鳳山區眷村「中山新城」與眷戶座談；他說，他是腳踏實地的好黨工，任黨職時有好表現，相信他當選會是好主席；他強調，這次國民黨黨主席無論誰當選都要團結，「選我感恩帶德」，如果選其他人「我也心悅誠服」。

他批評蔡英文政府不拚經濟，卻在拚中正紀念堂、同婚、一例一休，把台灣搞亂了。

吳敦義說，228確實有些人被冤枉了，但蔣中正總統對台灣有很多貢獻，譬如8年抗戰打敗日本、金門古寧頭之戰，以少擊眾打敗中共，保住金門、台灣免被赤化。

他細數自己當高雄市長、行政院長、國民黨祕書長任內的諸多政績，並說，高雄餐旅學校、高雄大學是他一手創辦，近100公頃衛武營保留為都會公園也是他當市長時力爭，高雄鐵路地下化往北延伸到左營、往南延伸到鳳山，花了900多億元，是他當行政院長時核定的，「我愛高雄不在話下」。

吳敦義說，只要帶領黨的人選對了，相信事在人為，我們當在野黨不能唉聲嘆氣，要強壯起來，在2020年光復政權，才能讓中華民國再發光發熱、兩岸恢復和平。

吳敦義今天下午2點半由前立委趙良燕、蕭金蘭及市議員劉德林、鳳山區東門里長吳同原等人陪同，在中山新城活動中心與近百位眷戶座談，他在聽取眷戶意見時，不時作筆記；停留約1小時後離去。

(中時)