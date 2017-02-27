台日職棒首戰彭政閔打第4棒 王溢正先發

我要評比

彭政閔台日職棒對抗賽擔任指定打席，打第4棒。(資料照 鄭任南攝)

台日職棒對抗賽28日晚上6時在日本福岡巨蛋進行首戰，中職聯隊派出王溢正擔任先發，「恰恰」彭政閔擔任第4棒，與去年交出4成以上打擊率的王柏融、林泓育，組成中心打線。

中職聯隊首戰先發名單出爐，9名野手先發為第1棒陽耀勳(右)、第2棒林智平(三)、第3棒王柏融(中)、第4棒彭政閔(指)、第5棒林泓育(捕)、第6棒潘武雄(左)、第7棒陳俊秀(一)、第8棒林威廷(二)、第9棒林承飛(游)。

(中時電子報)