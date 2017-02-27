宜彰嘉高屏 傳H5N2、H5N8疫情

宜蘭縣三星鄉一處櫻桃鴨場今日傍晚確診H5N2，場內5255隻已被撲殺。(宜蘭防治所提供)

禽流感疫情連環爆，宜蘭縣一處鴨場昨夜驚傳爆發有傳人風險的H5N6禽流感，但今日傍晚確診感染H5N2，傳言不攻自破讓防疫人員鬆了一口氣。此外，彰化、屏東、高雄等地均有鴨場在上市檢驗前被驗出禽流感，包括H5N2、H5N8皆現蹤。

宜蘭縣三星鄉一處養殖「櫻桃鴨」的養鴨場，昨夜一度遭爆料確診感染有禽傳人風險的H5N6禽流感，當時防疫人員預計今日撲殺場內5000隻櫻桃鴨。事情傳出後讓外界傻眼，因為農委會防檢局截至今日上午發布的最新的疫情報告中，完全未提及此鴨場確診H5N6，假如傳聞屬實，防疫單位恐涉及隱匿疫情。

最後，防檢局今天傍晚證實，該養鴨場是確診感染H5N2，總共撲殺5255隻櫻桃鴨。防疫人員私下透露，得知是H5N2時內部人員也鬆了一口氣，讓傳言不攻自破。

其他疫情方面，彰化縣芳苑鄉一處養鴨場確診感染H5N2，撲殺了887隻鴨。屏東縣竹田鄉一處養鴨場確診感染H5N8，撲殺了2255隻鴨。高雄市杉林區一處養鴨場確診感染H5N8，撲殺了5613隻鴨。由於鴨子感情禽流感的病徵不明顯，農委會要求全台鴨隻上市前都須經過採驗，檢驗結果為陰性才可上市屠宰，今日確診疫情的養鴨場全部為上市前檢驗所驗出。

另外，嘉義縣民雄鄉一處火雞場先前主動通報異常情形，防疫人員認為有染病風險，在26日已撲殺場內498隻火雞，今天此場的初步檢驗結果則確定感染H5高病原性禽流感，但詳細分型尚未出爐。

(中時)