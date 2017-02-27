港前法官胡國興遞交參選特首提名表

我要評比

香港前法官胡國興今天報名參選行政長官（特首），向選舉事務處提交了180份參選提名表。

按照規定，本屆特首參選人必須獲得150名選舉委員會委員提名，才能成為候選人。

到目前為止，前財政司司長曾俊華已遞交了160名委員的提名表，且獲得選委會確認有效，成為正式候選人。

胡國興遞交的提名表，有待選舉事務處確認。

外界預料另1名參選人、前政務司司長林鄭月娥也將於近日提交參選提名表。據報導，林鄭月娥獲得約400名選委提名，這些選委大都是親北京的建制派。

曾俊華和胡國興則主要獲得泛民主派選委提名。

本屆選委會有1200名委員，當中325人屬於泛民陣營，泛民可以提名兩人參選。1060227

(中央社)