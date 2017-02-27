A-Rod喊話洋基新秀 別犯跟我一樣的錯

A-Rod退役轉任洋基隊特別顧問。（美聯社資料照）

曾經因使用禁藥遭判禁賽，上季高掛戰袍的洋基巨炮A-Rod羅瑞格茲(Alex Rodriguez)，近日宴請洋基隊新秀餐敘，盼自己曾犯的錯誤年輕新秀能引以為鑑，「希望這些孩子們，能從我犯過的錯誤學到教訓。」

距離生涯700轟里程碑僅差4轟，不過A-Rod在與洋基球團的協議下，毅然決然褪去戰袍，與洋基最後一年合約轉任特別顧問，對於自己曾使用類固醇遭禁賽的錯誤示範，A-Rod盼新秀別再重蹈覆轍。

「我們聊了很多，但有8成都在談我過去曾犯的錯誤，還有他們如何避免。」A-Rod說，「人生充滿了決定，而我曾經走偏了，我不希望他們走同樣的路。」

A-Rod去年8月告別22年生涯，留下696轟、3114安打、2084分打點，最後一個球季他打擊率僅2成，不過有9轟、31打點，不少人認為他還能打，甚至邁阿密馬林魚曾提出邀約盼能攬進這位重炮，但A-Rod選擇放下球員身分。

「我熱愛球賽，打我小時候就開始打球。」A-Rod表示，能穿上條紋衫是他自小夢寐以求，「我非常滿意我現在的人生，雖然去年我的打擊率僅2成，但這並非我退休的原因。事實上，能夠重返球場，我覺得我從錯誤中學習到很多。」

(中時電子報)