訊息頻外洩 白宮發言人搜查員工手機

美國白宮發言人史派瑟。（圖／美聯社）

白宮內部消息近期不斷被媒體報導，讓白宮發言人疲於應付。圖為媒體記者正準備進入白宮新聞室參加新聞簡報會。（圖／美聯社）

美國總統川普因媒體不斷報導白宮內幕消息而大怒，白宮新聞負責人史派瑟(Sean Spicer)近日召集白宮職員開會，要所有員工交出手機以查核手機內是否有向媒體透露消息，同時要求職員不得使用加密通訊軟體。會議雖被要求要對外保密，但媒體還是獲知此一訊息並加以披露，讓這位與媒體關係極差的白宮發言人臉上無光。

根據美國Politico網站報導，為查出到底是內部何人向媒體洩密，發言人史派瑟召集白宮職員開會，要求職工交出公用及私人手機，並指出川普總統對近日內部消息頻頻遭媒體披露相當憤怒。史派瑟警告員工不得使用Signal或Confide等加密通訊軟體，否則違反《聯邦檔案法》（The Federal Records Act）。

史派瑟除親自檢查員工手機外，還要求所有人對會議進行的事情保密。不過，事後包括Politico網站、美國有線電視新聞網（CNN）及福斯新聞網(Fox news)均有報導。

福斯新聞網也報導說，如果這次無法查出向媒體洩密的工作人員，還會有第二輪檢查，檢查也會更加嚴格。另一位白宮高層官員證實了這個說法，他補充道，史派瑟當場向所有人示範從自己手機上卸載了Confide程式，表示所有人都要遵守規矩。

Confide是一個手機加密通信軟體，以此程式發出訊息後，發出訊息的手機存檔會被立即刪除，接收訊息者也無法截屏或是轉發。

自川普就職後，白宮內部的洩密事件不斷發生，包括與澳洲總理通電話失控到各國領導人的通話，到以及他在白宮的日常生活細節，都立即出現在各大媒體的頭條版面上。白宮發言人史派瑟曾說，此一情況令人不安，正在進行調查。

(中時電子報)