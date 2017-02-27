木棒聯賽》4比2擊敗南英 普門連兩年奪季軍
去年高中木棒聯賽季軍戰因雨取消，由普門中學與高苑工商並列季軍，今年普門先在8強戰打下高苑，再度殺進4強，今天(27日)也在季軍戰以4比2擊敗南英商工，靠實力打下第3名。
普門此戰排出側投的高嘉慶先發，1局下先保送首名打者，之後被吳承運、王子億連敲2安，讓普門陷入1比2的落後，但之後連續解決19名打者，沒有再失分，主投7.2局，被敲出3支安打，靠打線的幫忙拿下勝投，左投吳書銘後援1.1局成功守成。
南英則由王牌左投張梓軒掛帥，主投8.1局，被敲10支安打，送出7次三振，其中在6局上滿壘時投出保送，讓南英陷入2比3落後，他在用球數達120球後強制退場，但後援投手在9局上被邱丹敲出安打，普門多添保險分，而南英最終無法追回失分，吞下敗仗。
去年高中木棒聯賽4強隊伍中，今年僅剩普門中學留在4強之列，從參與木棒聯賽後起連2年獲得季軍，證明自己是「名符其實的4強隊伍」。總教練邱俊文去年來到普門接掌兵符，他提到，球隊這一路打來其實很辛苦，與球員磨合的半年，逐漸找到平衡點，球員間也很有向心力。
而去年拿下第7名的南英商工，今年以殿軍作收，此戰雖然投手表現不俗，但打線受壓制，只擊出3支安打，總教練何信賢苦笑說：「球員對側投的投手都打不好，今天也太急了，球都打到對方守備的佈陣中。」
(中時電子報)
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