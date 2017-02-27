海倫清桃前夫賣愛巢 生活失重心「想給車撞」
海倫清桃（桃子）上月結束與戴發奎無性的「海戴婚姻」後，最近被媒體拍到她與一名肌肉壯男過從甚密，今(27日)還傳出對方為她與富家千金分手，但未獲證實，而戴發奎近日接受專訪，透露失婚後他賣掉和桃子的愛巢，如今生活頓失重心，他還語出驚人說：「有時候想出去給車撞死。」
據《ETtoday東森新聞雲》報導，戴發奎最近受訪透露和海倫清桃結束夫妻關係後，他便賣掉兩人昔日在基隆的愛巢，人生突然沒了重心，使他長達一星期失眠，甚至絕望到想被車撞，他曾考慮回工程本行，或當記者、開Uber，但都沒下文，於是決定投身餐飲業。
談及與海倫清桃目前關係，戴發奎形容：「就是家人」，言談中仍充滿對舊愛的關心，而海倫清桃聽聞戴發奎最近心境後，冷淡回應：「我沒興趣，不用聽他練肖話。」
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關鍵字：海倫清桃
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