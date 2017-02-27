中共第三艘航母開建 外型像美國航艦

在設計上，遼寧號與001A航艦仍採用俄國式的滑跳式甲板。（中新社）

在中國人民解放軍的第二艘航空母艦，第一艘國產航空母艦001A型即將完工之際，《詹氏防衛周刊》指出中共的第三艘航空母艦，即第二艘國產航空母艦的建造工作已經開始。

中共海軍李傑大校，在21號接受《環球時報》報導時，表示這艘被命名為002型的航空母艦，外型看起來與過去的解放軍航空母艦不一樣。他透露，002型看起來會更像是美國，而不是俄國的航空母艦。001A型航空母艦的外型十分雷同中共購買自烏克蘭的第一艘航空母艦，也就是2012年9月服役的遼寧號。

稍早網路上公佈了002型航空母艦的中段照片，證實中共打造第三艘航艦的消息為真。網友們認為，照片中出現在航艦中斷上的V字溝槽顯示002航艦不但裝有彈射器，而且還是電磁式彈射器。

(中時電子報)