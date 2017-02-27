奧斯卡壓軸大獎搞烏龍 原來是拿錯信封
奧斯卡獎負責計票的會計公司資誠公司（PricewaterhouseCoopers）發布聲明，對頒獎晚會宣布最佳影片時發生的「錯誤」致歉，承認頒獎人拿到的是錯誤的信封。
2名頒獎人華倫比提（Warren Beatty）和費唐娜薇（Faye Dunaway）錯將最佳影片大獎頒給音樂劇「樂來越愛你」（La La Land），隨後更正錯誤，宣布實際贏家其實是「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。
資誠公司發布聲明說：「對宣布最佳影片獎項時發生的錯誤，我們誠摯地向『月光下的藍色男孩』、『樂來越愛你』、華倫比提、費唐娜薇及奧斯卡觀眾致歉。」
「頒獎人拿到的是錯誤的得獎類別信封，發現時立即更正。」
聲明說：「我們現正調查為何會發生這樣的事，對發生此事深感遺憾。」
奧斯卡頒獎晚會在頒獎人華倫比提和費唐娜薇報錯最佳影片片名的混亂中結束。本屆奧斯卡最佳影片獎項頒給「月光下的藍色男孩」，當時，「樂來越愛你」一行人以為是他們得獎已上台。（譯者：中央社羅苑韶）1060227
(中央社)
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