奧斯卡最佳影片大烏龍 備用信封惹的禍

第89屆奧斯卡最佳影片獎搞烏龍，獎項先誤頒給「樂來越愛你」，獎頒到一半，才發現工作人員給錯寫有獎項得主的信封，「月光下的藍色男孩」才是真正獲獎影片。

英國「每日郵報」（Daily Mail）與「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）報導，這一切烏龍的原因，是因為奧斯卡頒獎典禮一向會為每個獎項準備備用信封，但他們這次誤將最佳女主角艾瑪史東（Emma Stone）的備用信封，給了最佳影片獎頒獎人，老牌影星華倫比提（Warren Beatty）。

依照慣例，工作人員會準備2份放有獎項得主名字的信封，統計奧斯卡結果的資誠聯合會計師事務所（PwC）2名人員分別站在舞台兩側，將信封交給頒獎人。

在另1位頒獎人老牌女星費唐娜薇（Faye Dunaway）唸出「樂來越愛你」（La La Land）片名時，資誠聯合會計師事務所主管馬上發現出包，1名官方人員也試圖要上台更正這項錯誤。

頒獎典禮主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）趨前，告知頒獎人「月光下的藍色男孩」（Moonlight）才是最佳影片獎得主，並展示信封內容以為佐證。

「樂」片製作人霍洛維茲（Jordan Horowitz）立刻將「月」片製作人請來台上，親切的轉交獎座。

時間回到費唐娜薇宣布獎項得主的幾秒前，華倫比提打開信封後，臉上明顯露出疑惑神色，於是再看一次獲獎人信封裡的內容，才將其交給費唐娜薇。

華倫比提後來解釋，他當時打開信封，看到裡面寫著「『樂來越愛你』的艾瑪史東。

法新社報導，吉米金摩在典禮後告訴美國廣播公司（ABC）：「這令人相當困惑，很明顯，所以...我們以為他只是在故作姿態、逗弄人，但事實上，他是真的很疑惑為何她的名字會出現在上面。」

美國影藝學院（Academy of Motion Picture Artsand Sciences）目前尚未就這次難堪烏龍提出正式聲明。（譯者：中央社廖禹揚）1060227

(中央社)