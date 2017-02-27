10多名將校軍官轉職 自願停退休俸優存

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退輔會擬定退除役官兵就業激勵計畫，訓後穩定就業3個月以上，提供4000至6000元獎勵；推薦10多名將級、校級等軍職轉任新職，就任時自願停支軍職退休俸及優惠存款利息。

立法院外交及國防委員會3月1日邀請退輔會主委李翔宙進行業務報告，退輔會送到立法院報告指出，為擴大激勵退除役官兵順利進入職場，研訂「促進退除役官兵就業激勵計畫」，直接獎勵退除役官兵個人，對參加退輔會自辦或委外訓練官兵，訓後穩定就業3個月以上者，前半年每月獎勵4000元，後半年每月6000元。

報告並表示，經退輔會就業站推介媒合順利就業3個月以上者，每月提供激勵津貼2000元，最多12個月。預估獎勵5234人次，需求經費約1億9000多萬元，計畫先行試辦1年，視執行成效再檢討調整辦理。

「提升專業知能，強化考核機制」部分，退輔會報告指出，修正「退輔會投資事業機構會派董事及監察人管理要點」，擴大遴選範圍，已推薦10多名將級、校級及民間專業人士至轉投資事業擔任高階經理人。新任軍職轉任的人員，已在就任時辦理自願停支軍職退休俸及優惠存款利息。

「深化訪視溝通，即時提供關懷」，報告指出，年老、獨居都派服務人員或志工訪視，本期到府訪視70萬9000多人次，電話問安41萬2000多人次、寄送生日卡22萬6000多次、探視住院退除役官兵致贈慰問卡1萬1000多人次。1050227

(中央社)