高雄通報H5N8禽流感 全場撲殺完畢

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高市動保處下午已針對傳出禽流感的杉林養鴨場全數撲殺完畢。（高市動保處提供）

高市首件H5N8禽流感陽性通報！高市動保處表示，杉林區養鴨場於鴨隻上市前主動通知檢測，26日傍晚報告出爐，H5呈陽性反應，動保處隨即啟動防疫措施，對該養鴨場開立移動管制書，進行全場撲殺，並針對鄰近禽場採樣監測。

高市動保處表示，杉林區鄭姓畜主養鴨場，26日下午接獲通報H5呈陽性反應，動保處隨即針對該場5613隻鴨隻移動管制，昨日下午更確診為H5N8血清分型，於傍晚5時完成全數撲殺、全場消毒。

另外，因該場為主動通知檢測，可獲市場價格約8成補償費用。

(中時)