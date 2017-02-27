屏縣竹田鄉養鴨場染H5N8 撲殺2255隻肉鴨
首次撲殺！竹田鄉1處養鴨場昨天要送肉鴨前往屠宰場時，驗出疑染H5型高病原性禽流感，屏縣府家畜疾病防治所獲報後，今天一早即派員前往撲殺2255隻鴨，下午驗出確定感染H5N8亞型禽流感病毒，已在鴨場半徑1公里內消毒，防範疫情擴張。
家畜疾病防治所所長李永文說，為降低、防範禽流感疫情，直到今年5月底，所有養鴨場要送肉鴨到屠宰場前，都要先到檢驗單位檢驗鴨隻是家禽流行性感冒陰性，並檢附檢驗報告，才能送場進行屠宰，以此謹慎作業落實預防禽流感疫情擴張。
「入冬以來首次撲殺！」他說，從去年12月防疫開始，昨天首次獲報送檢肉鴨呈家禽流行性感冒陽性反應，縣府不敢大意，今天一早即派員到場撲殺2255隻68日齡的鴨預防疫情延燒，下午確定鴨隻感染H5N8亞型禽流感病毒，已進行消毒作業，並確認周圍場家禽健康情形及無病毒狀況。
(中時)
關鍵字：H5N8
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