北港燈區延續元宵節慶 連假每天4萬人潮
台灣燈會在雲林大受歡迎，北港燈區決定續展至4月20日，228連續假期，3天來每天都吸引3、4萬名參觀人潮，許多遊客白天到朝天宮媽祖廟參拜，晚上前往燈區賞燈，延續元宵節的歡樂氣氛。
台灣燈會在雲林，包括虎尾主燈區與北港燈區，經過9天的璀璨登場，19日在虎尾主燈區舉行閉幕儀式，吸引1360萬賞燈人次，但仍有許多人錯失觀賞燈會的機會，引以為憾，北港鎮公所得知民眾心聲，決定續展北港燈區。
北港燈區包括水道頭水上花燈、巷弄老街花燈、朝天宮光雕、觀光大橋花燈，重現「花燈原鄉」古早風貌，228連續假期，每天都吸引3、4萬名遊客，來自台中的遊客說，來到北港燈區，仍可感到元宵節的歡樂氣氛。
北港鎮長張勝智表示，農曆1至3月是北港朝天宮香盛期，每逢星期假日，白天吸引許多參拜人潮，但入夜後遊客便離去，此次北港燈區續展，成功讓遊客留到晚上看花燈，不僅遊客玩得盡興，鎮內店家更是從早忙到晚、生意興隆，有效促進地方經濟發展。
(中時)
關鍵字：朝天宮
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