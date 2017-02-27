胡蘿蔔業者推廣食農教育 舉辦親子拔蘿蔔活動
東勢鄉胡蘿蔔業者「VDS活力東勢」為了推廣食農教育，27日舉辦「小小胡蘿蔔農夫」活動，來自全國各地的30餘名民眾親子同樂，透過拔胡蘿蔔與DIY胡蘿蔔料理，體驗食材挑選、食物源頭對身體健康與友善土地的理念。
今天上午9點許，「小小胡蘿蔔農夫」活動在東勢鄉「VDS活力東勢」公司展開，來自全國各地的民眾帶著孩子，在田裡拔胡蘿蔔、參觀胡蘿蔔清洗過程，小朋友還化身創意小廚師，動手料理胡蘿蔔沙拉。
來自台北的小朋友說，以前都是在超市看到胡蘿蔔，第1次自己動手在田裡拔胡蘿蔔，覺得非常新奇，還有引人注目的彩色胡蘿蔔，他特別拍照留念，回去與同學分享他的農夫經驗。
「VDS活力東勢」總經理王文星表示，活動採網路報名方式，不到1星期即額滿，不少民眾遠從台北、新竹前來參與，希望透過這次活動，讓更多民眾了解通過歐盟認證的安心胡蘿蔔如何養成，同時傳遞安全食材、溯源觀念。
(中時)
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