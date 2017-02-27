智障男單車誤闖快速道路 遭汽車撞擊輾壓身亡

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西螺鎮54歲林姓男子患有中度智能障礙，26日晚上騎腳踏車誤闖台61線西濱快速公路逆向行駛，於北上255.2公里處與1輛汽車對撞後倒地，再遭另1輛汽車輾壓，林男傷勢嚴重，送醫後不治。

北港警方表示，該名男子可能是沒有看清楚交通標誌誤闖快速道路，2名汽車駕駛人又未注意前方狀況才肇禍。警方將加強肇事路段及周邊道路規劃勤務，針對酒後駕車、超速、騎乘機車未戴安全帽、闖紅燈及逆向行駛進行取締。

警方指出，若駕駛人逆向行駛於快速道路或高速公路，可依道路交通管理處罰條例開罰3000至6000元罰鍰，籲請駕駛人遵守速限、行車管制及看清方向標示，否則逆向行駛不但會受罰，更可能造成意外事故。

(中時)