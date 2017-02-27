麗晶精品今正常營業 香奈兒災後清洗外牆

麗晶精品香奈兒外牆今天下午3時許清洗外牆，為災後整頓。（張祐銘攝）

麗晶精品除了香奈兒外，今天都正常營業。（張祐銘攝）

晶華酒店機房失火後，昨午電力恢復，飯店營運正常，麗晶精品停業兩天後，今（27日）起除了香奈兒外都正常營業。B1鄰近香奈兒的店家，有的吸地清掃，有的擦玻璃拭去灰塵整頓門面；靠近香奈兒附近仍可聞到煙味，看來還需花時間善後才能重新開張。

本報稍早實地走訪，麗晶精品入口處留有部分水漬痕，下午3時左右香奈兒清洗外牆，也有工作人員入內清理；4時許，中山北路二段39巷香奈兒側門口有工作人員戴口罩討論清理事宜，也有貨運車備好整車紙箱在旁待命清理煙燻損害商品，損失目前仍無法估計。

(中時)