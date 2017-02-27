佔路抗議拉倒銅像未果 基隆塞車解除

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自由台灣黨創黨主席蔡丁貴今天率眾在基隆企圖拉倒蔣公銅像未果，一度佔據火車站前馬路，造成大塞車。下午5時交通恢復。基隆市政府說，希望任何行為能顧及民眾通行的順暢。

蔡丁貴等人與警方發生衝突後離去，警力仍在現場，基隆火車站交通已經恢復順暢。

前往基隆、八斗子旅遊的黃姓民眾表示，不希望旅遊的交通行程因為抗議而受阻。她說，至下午5時，部分警方仍在基隆火車站戒備。

基隆市政府表示，尊重社會上表達任何多元的意見，對於基隆目前仍存在的政治塑像，市府的立場一貫且明確。

基隆市政府表示，市長林右昌認為，任何政治塑像都不應存在於公共空間、機關和教育場所內，因為這些場所都應保持中立和單純。

市府說，關於移除政治塑像，基隆市府會配合周邊空間環境的整體規劃進行調整。希望任何表達意見的行為，也能夠顧及到民眾通行的順暢。1060227

(中央社)