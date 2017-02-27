二二八70週年 民團遊行盼落實轉型正義

今年是二二八事件70週年，28個民間團體今天從二二八事件的起點天馬茶房開始遊行，邀集民眾一起記憶二二八事件，同時也督促執政當局以實際行動落實轉型正義。

鄭南榕基金會、台灣人權促進會、陳文成博士紀念基金會、蔡瑞月文化基金會、台灣基督長老教會、司改會、二二八事件紀念基金會等團體發起「228. 0走尋真相--二二八70週年紀念行動」，今天展開。

根據警方估計，今天的遊行約300多人參與，遊行路線復刻1987年2月4日，台灣人權促進會會長陳永興、李勝雄和鄭南榕等人發起的「二二八40週年和平紀念行動」的路線，從二二八事件的事發點「天馬茶房」，行經現為彰化銀行的「專賣局台北分局」、舊址在二二八公園內的「台灣廣播電台」、終點站是現為行政院的「長官公署」。

遊行過程中，有人唱名228名政治受難者姓名，電影「天馬茶房」導演林正盛在天馬茶房致詞，最後到行政院，由永社副祕書長洪崇晏宣讀「二二八70週年紀念行動」宣告。

鄭南榕的弟弟同時也是鄭南榕基金會執行董事的鄭清華說，二二八事件已經70年，但加害者和被害者面貌仍然不清楚，甚至有人說出台灣已經走向民主、不需要有如德國或南非的轉型正義這樣毫無反思的話語，這就是加害者繼承人展現的傲慢，真相平反與責任追究的路途還很長。

鄭清華說，希望促進轉型正義條例草案盡快立法通過，接著就要有一個組織出來，類似討黨產的概念，派任的人員和行政資源，就看政府決心，這是未來的第一步；對於文化部在中正紀念堂去蔣化的作為，鄭清華說這是「象徵性多於實質意義」。1060227

(中央社)