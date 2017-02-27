清泉崗案無進展，軍方提供破案獎金

國防部長馮世寬27日視導清泉崗基地安全防護與警監設施。圖／國防部提供

國防部長馮世寬27日期勉同住營區相關單位協同一致，恢復常態，鞏固單位士氣。圖／國防部提供

空軍清泉崗基地發現毒品案，因案情偵辦尚無進展，且讓基地內部人員士氣受挫，國防部長馮世寬與空軍司令沈一鳴上將，今天前往清泉崗基地，召集聯隊長、士官督導長暨相關重要幹部「鼓舞士氣」，馮世寬並希望各界人士勇於舉發本案案情，若因而破案，國防部將提供個人新臺幣10萬元、團體新臺幣50萬元獎金作為獎勵，期達營外防制、營內嚇阻、部隊無毒馮世寬上午是在沈一鳴及國防部相關主管陪同下，專程視導空軍清泉崗毒品事件。

馮世寬以該營區近期拾獲棄置毒品案為例，要求全軍官兵正視本次事件對軍譽之影響，此時應團結一致來防制不法情事之發生。

馮世寬指出，此事件已進入司法偵查程序，相關單位除應全力配合外，更要從營區整體防護的角度出發，針對油、彈庫及營區重要機敏處所之安全，應在既有規定下，嚴密查處作為，確保營安、人安及物安。馮世寬並勉勵各級幹部應虛心檢討，改善「反毒品」、「反酒駕」教條式或威嚇式的宣教方式，各級幹部以身作則，以同理心關懷部屬，期啟發官兵內心對國軍整體榮譽的重視。

馮世寬最後指示，希望各界人士勇於舉發本案案情，若因而破案，國防部將提供個人新臺幣10萬元、團體新臺幣50萬元獎金作為獎勵，期達營外防制、營內嚇阻、部隊無毒。國防部並提供檢舉電話：臺中地檢署專案小組提供檢舉電話：臺中地方法院檢察署(04)22203123、臺中市刑大勤務中心(04)23287086

(中時)