文昌帝君故里 兩岸學子四川梓潼祭拜

祭祀過程由樂師帶來動經鼓樂。（記者梁雅雯攝）

兩岸學子四川梓潼拜文昌。（記者梁雅雯攝)

文昌帝君張亞子誕生於四川省四川省綿陽市梓潼縣，縣內七曲山大廟每年吸引大批考生前往祭祀，祈求金榜題名。27日數十名兩岸學子前往朝聖，來自大陸的中學生請文昌帝君保佑6月高考順利，而在陸就學的台灣學子則希望，能在這學期順利取得碩博士學位。

四川梓潼中學和綿陽中學共28名學生，和來自北大成都中醫大學的12名台籍學生共40人，組團前往七曲山大廟舉行祭拜文昌活動，陸續到文昌大殿上香、跪拜文昌帝君、參觀魁星樓等儀式。

當地綿陽中學的學生表示，長輩們都會要求正在準備大考的孩子前往文昌祖庭祭拜，同校裡很多學長姊也都在考前祭祀金榜題名，有人順利考取北大、清華，每年一到考季，七曲山大廟總是大排長龍，許多在地孩子都是從小到大，只要遇到大考試就會來拜拜。

去年剛從北大博班畢業的黃同學表示，多數台灣學生過去都有祭拜文昌經驗，但都是第一次到文昌祖庭，自己去年才好不容易拿到博士學位，今年帶著同樣來自台灣的學弟妹們，希望他們也都能順利拿到畢業證書。

負責管理七曲山大廟的七曲山旅遊公司副總經理蒲俊勇表示，大陸高考每年固定在6月7、8、9日三天舉行，通常在5月中下旬到6月5日前，每年旺季大概就是這20天，平均每天有3千名香客前往進香，每年慕名前往的遊客都還在逐年增加，綿陽市持續發展觀光產業，因應文昌祖庭帶來的人潮。

蒲俊勇說，七曲山有大陸最大純古柏林，擁有古柏兩萬多株，是國家森林公園，且七曲山景區已被列為國家4A級景區。除了文昌祭祀文化，梓潼區和周遭景區發展出三國旅遊景點、老人度假村，並計畫在鳳凰水庫開闢水上休閒設施，和附近紅色教育基地兩彈城連結，希望打造梓潼旅遊經濟。

(旺報)