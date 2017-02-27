WBC》首度遭頭部觸身球 林智勝：沒事，別擔心

林智勝昨日在比賽中遭到頭部觸身球，無大礙。（中華棒協提供）

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第4屆棒球經典賽開打倒數1周，中華隊今天(27日)持續在日本神戶進行訓練，明天將進行在日本移訓的最後一場熱身賽，而昨日在熱身賽中被頭部觸身球擊中的林智勝，今天已能恢復練習，並向關心他的台灣球迷喊話，「我沒事，不用擔心。」

中華隊昨日以2比0完封社會人球隊日本新藥隊，但林智勝在第6局時遭到頭部觸身球，隨即退場休息，經過1天休息後，今天已能正常練習，林智勝提到，這次是自己打棒球以來首度被打到頭，「覺得耳朵很麻，好像快掉下來了。」但下場休息了一局後就無大礙了。

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林智勝要台灣球迷們不用擔心，也提到：「頭部觸身球後沒有任何影響，頭腦反而更清醒，更快樂的打球，希望大家繼續為中華隊加油。」

(中時電子報)

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