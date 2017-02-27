高市勞工局：「筌聖老家」無違規紀錄

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高雄專門生產豆製食品的「筌聖老家」食品工廠涉軟禁非法外勞，高雄市勞工局就業安全科長郭耿華說，「筌聖老家」原本沒有聘用外勞，後來有聘用1位外勞，依規定在3個月內通報勞工局進行入國通報檢查，多年來並無違規紀錄。

由於外勞「阿芳」疑似被軟禁14年，外界批評勞工局這幾年怎麼沒發現、毫無作為？郭耿華反駁指出，業者雇用合法外勞才會通報勞工局檢查，雇用非法外勞怕查緝當然不會講，而勞工局前往檢查主要是瞭解外勞能否適應？工作上有沒有問題？這些年檢查，該公司都沒有違規。

郭耿華也說，勞工局人員不是司法警察，沒有搜索票，不可能到工廠各角落去看或搜索。

郭耿華表示，這次外勞「阿芳」是透過手機發簡訊向印尼的丈夫求救，勞工局接獲印尼駐台辦事處通報後，會同鼓山分局持搜索票突擊搜索，才救出疑似被軟禁的「阿芳」。

(中時)