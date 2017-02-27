澎湖路邊停車委外收費 乏人招標暫緩

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澎湖縣政府原訂3月起實施的路外及路邊停車收費機制，因委外招標流標，將暫緩並延後實施。

澎湖縣政府建設處長洪棟霖表示，除市區公有地下停車場和原有的停車場外，路旁和路邊停車，以馬公民族路以東、第三漁港以西和陽明路以南的道路兩邊，開始收費。

澎湖縣政府表示，澎湖為改善市區停車空間擁擠，去年制定澎湖公有停車場管理自治條例，經議會議修正通過，並於去年8月公告。原規劃3月1日起，採人工製單再由車主自行繳費實施，但因委外招標作業，無人投標，使得停車收費必須暫緩，被迫延後實施。

根據澎湖市區路外及路旁停車格收費辦法，停車收費採月票和計時，其中大客貨車月票3000元，小客貨車減半為1500元；計時收費部份，大客貨車30分鐘20元，1小時收費40元，小客車同樣減半為10元和20元，每日上限則為大客貨車320元，自小客貨車160元。1060227

(中央社)