獅2左投林子崴、江辰晏合力飆11K 惜被樂天逼和
統一獅2位年輕左投林子崴、江辰晏，27日對韓職樂天巨人聯手投出11K，可惜牛棚沒能守成，被對方5比5逼和。
林子崴此役先發前3局沒被擊出安打，送出7K，最快球速142公里，可惜第4局被擊出3支安打，失3分；江辰晏中繼3局被擊出3支安打，送出4次三振，無失分退場，2人K功了得。
獅隊7局下劉芙豪、高國慶保送，蔡奕玄與周廣勝擊出2支安打，以5比3超前，但第8、9局被攻下2分，終場5比5握手言和。此役4位左投輪番上陣，另2位左投邱子愷，8局上被樂天4棒金周賢轟出陽春砲，郭恆孝9局上被擊出3安打失1分。
(中時電子報)
關鍵字：安打
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