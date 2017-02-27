許孟哲朝聖金鋼狼 貝童彤秀馬甲線盼休傑克曼看她一眼

許孟哲與貝童彤盛裝出席電影首映會。（星恆娛樂）

許孟哲盛裝出席電影首映會。（星恆娛樂）

有「冰球國手」身份的藝人許孟哲27日受邀出席電影《羅根》首映會，並與師妹貝童彤一同出席見面紅毯典禮，兩人是第一組走上紅毯的開場嘉賓。從小就是「金鋼狼」粉絲的許孟哲，對於能夠看到偶像休傑克曼顯得相當開心，貝童彤也以性感又不失氣質的金色亮片禮服亮相，兩截式設計秀出小蠻腰及馬甲線，展現她平時健身成果，貝童彤說，很期待金鋼狼猛男可以看她「腹肌」一眼。

許孟哲說，《X戰警》中他最喜歡的就是「金鋼狼」這個角色，金鋼狼個性雖然我行我素，外表兇猛強悍，但內心其實很溫柔，這樣的特質很吸引他。因為自己也是演員，所以非常欣賞休傑克曼的演技，尤其是電影中的情緒轉換。

貝童彤說，金鋼狼系列電影她每一部都有看，休傑克曼越演越好，而且越「老」越帥，更有男人味，身材更不用說，電影中的養眼肌肉鏡頭，讓她身邊沒有一個女生不喜歡他。她很喜歡金鋼狼的暖男特質，雖然看起來是不好接近的「猛獸」，但有著一顆比任何人都善良的心，這次參加電影首映可以近距離接觸他，實在太幸福了！

許孟哲將於4月8日代表國家隊到保加利亞參加世界杯冰球錦標賽，首度代表國家隊參賽的他興奮又緊張，在演藝工作繁忙之餘，仍努力練習冰球，他說運動可以解放壓力，看電影也是另一個他放鬆心情的活動，特別是今天終於可以看到期待已久的金鋼狼系列電影《羅根》上映，還有榮幸看到本尊，一睹偶像風采。

(中時)