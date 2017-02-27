東海岸淨灘，大家一起來

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東管處辦理東海岸淨灘活動，獲得熱烈迴響。（東管處提供）

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處為讓國人重視海洋垃圾對海岸環境的衝擊，即日起至今年12月31日，於三仙台及小野柳風景區、加路蘭遊憩區辦理淨灘活動，歡迎大家來參與。

東管處自去年於三仙台風景區舉辦「愛台灣 愛地球」淨灘暨環境教育活動，並於尼伯特風災後，結合夜訪小野柳遊程，推動小野柳風景區淨灘活動，獲得熱烈迴響，參與人次達1068人次。

今年活動地點新增加路蘭遊憩區，東管處將贈送參加遊客及民眾，每人1份小禮物，學生並可認證服務時數。東管處期望持續推動，讓整個東海岸線更加乾淨美麗。

東管處長林信任表示，東部海岸擁有得天獨厚的美麗海岸景觀，與豐富的海洋生態資源，該處將以淨灘活動做為對環境的關懷與回饋，以實際行動來守護海洋、愛護環境一整年。

活動時間自即日起至106年12月31日止，洽詢電話：089-281530、089-854097，相關訊息可上東管處官網或加入facebook【你好，東海岸】粉絲專頁、facebook【三仙台淨灘活動】粉絲專頁，facebook【夜訪小野柳】粉絲專頁參考。

(中時)