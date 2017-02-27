東海岸淨灘 大家一起來
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處為讓國人重視海洋垃圾對海岸環境的衝擊，即日起至今年12月31日，於三仙台及小野柳風景區、加路蘭遊憩區辦理淨灘活動，歡迎大家來參與。
東管處自去年於三仙台風景區舉辦「愛台灣 愛地球」淨灘暨環境教育活動，並於尼伯特風災後，結合夜訪小野柳遊程，推動小野柳風景區淨灘活動，獲得熱烈迴響，參與人次達1068人次。
今年活動地點新增加路蘭遊憩區，東管處將贈送參加遊客及民眾，每人1份小禮物，學生並可認證服務時數。東管處期望持續推動，讓整個東海岸線更加乾淨美麗。
東管處長林信任表示，東部海岸擁有得天獨厚的美麗海岸景觀，與豐富的海洋生態資源，該處將以淨灘活動做為對環境的關懷與回饋，以實際行動來守護海洋、愛護環境一整年。
活動時間自即日起至106年12月31日止，洽詢電話：089-281530、089-854097，相關訊息可上東管處官網或加入facebook【你好，東海岸】粉絲專頁、facebook【三仙台淨灘活動】粉絲專頁，facebook【夜訪小野柳】粉絲專頁參考。
(中時)
關鍵字：東管處
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。