九族文化村連2天爆滿 紫南宮、妖怪村人氣旺
九族文化村櫻花期適逢228連假，連2天入園遊客超過2萬人！尤其27日達2萬8000人次，直逼2012年2月26日3萬人最高紀錄，埔里往日月潭方向車龍長近10公里，是5年來僅見；另竹山紫南宮連續2天香客都超過10萬人、溪頭妖怪村今天與昨天合計約3萬人。
「憋了1個月，終於一吐悶氣！」日月潭地區的櫻花今年普遍晚開，九族文化村數千植株，春節含苞未綻，讓園區員工心情鬱悶1個月；好不容易盼到228連續假期，北港溪線的泰雅渡假村突推出免費入園專案，也讓期盼九族遊客到來的附近餐飲、旅宿業者感到錯愕。
不過九族文化村以「兩園區屬性不同、對自己的花況有信心」胸有成竹面對，結果昨天泰雅渡假村爆滿、九族文化村也超過原設定總量管制2萬人上限；今天更上層樓達到2萬8000人，228連假前3天合計達6萬人。
由於遊客爆量，埔里通往九族方向車龍近午時分已回堵到桃米社區，雖入園數已逾總量管制，但實在擋不住遊客熱情，截至下午3點半入園數已達2萬8000人，但等待入園的車隊仍達3公里，後由工作人員舉牌通知勸導。
紫南宮主委莊秋安表示，昨天發放招財錢母、今天農曆二月初二為民間信仰「土地公生」，香客數都達10餘萬人；紫南宮假日爆人潮現象已持續10多年，縣警局交通隊及竹山分局對此地交通疏導頗有經驗，並理出一套有效機制，昨天雖然車多，但還算順暢。
溪頭妖怪村舉辦「枯麻八豆出來、妖怪歡樂派對」這波假期人氣亦旺，今天與昨天遊客數合計達3萬人，往溪頭道路，車龍綿延到鹿谷。
(中時)
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