彰化縣肉鴨場染H5N2 撲殺887隻

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彰化縣芳苑鄉一家肉鴨場檢出感染H5N2 亞型高病原性禽流感病毒，今天共計撲殺887隻肉鴨，並完成消毒工作。（吳敏菁翻攝）

彰化縣芳苑鄉一家肉鴨場檢出感染H5N2 亞型高病原性禽流感病毒，今天共計撲殺887隻肉鴨，並完成消毒工作。（吳敏菁翻攝）

彰化縣芳苑鄉一家肉鴨場檢出感染H5N2 亞型高病原性禽流感病毒，今天共計撲殺887隻肉鴨，並完成消毒工作。（吳敏菁翻攝）

彰化縣芳苑鄉一家肉鴨場檢出感染H5N2 亞型高病原性禽流感病毒，今天共計撲殺887隻肉鴨，並完成消毒工作。（吳敏菁翻攝）

彰化縣芳苑鄉一家肉鴨場檢出感染H5N2 亞型高病原性禽流感病毒，今天共計撲殺887隻肉鴨，並完成消毒工作。（吳敏菁翻攝）

彰化縣的肉鴨場也中鏢了，24日禁宰令才解除，彰化縣動物防疫所主動監測發現芳苑1肉鴨場，27日確診感染H5N2 亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員沒休假，馬不停蹄，進行場內清理，共計撲殺887隻肉鴨，並完成消毒工作。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，本縣芳苑鄉一肉鴨場於2月21日申請上市前監測採樣；26日經家衛所檢出H5亞型高病原性禽流感病毒；27日確診為H5N2 亞型高病原性禽流感病毒。提醒養鴨業者，指出全國家禽禁運禁宰措施解除後，各項強化監測工作仍持續加強辦理中。

董孟治表示，鴨隻較不易由外觀判斷是否感染禽流感，因此農委會公告全國鴨場鴨隻自24日起至5月31日止都需檢測禽流感陰性，並檢附檢測報告及家禽健康證明書才能上市屠宰。

冷氣團來襲，寒流又要報到，「禽」況不能大意，防檢局動防組組長彭明興說今日（27）日沒有新增 H5N6 案例 ，真是一個好消息，但三星、宜蘭和彰化卻還是陸續出現H5高病原，連續假期也持續進行撲殺作業。

彰化縣動物防疫所呼籲，養禽場連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%，籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%，家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。或家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，要主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04)7620774。以利即時檢除病原，確保產業安全。

(中時)