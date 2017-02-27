薩德可望最快於5-7月部署南韓
南韓軍方消息人士今天透露，星州高球場用地問題已獲解決，將可供駐韓美軍部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德），薩德最快可望在5-7月部署南韓。
南韓媒體報導，去年11月，樂天集團董事會與南韓軍方就使用慶尚北道星州郡草田面（鄉）樂天天山高爾夫球場，交換其他用地達成共識。如果南韓軍方與樂天於28日簽署易地協議，薩德有望最早於5-7月部署於南韓。
南韓軍方原計劃於1月簽協議，但因中國大陸激烈反對，樂天董事會方面近日才完成易地所需程序。
韓聯社報導，南韓軍方將在「薩德」布署用地問題告一段落後，標樁立界把慶尚北道星州郡樂天天山高球場劃為軍管區，並依據「駐韓美軍地位協定」出讓土地給美方，隨後啟動設計、環境評估、施工。
報導指出，目前部署在美國德克薩斯州一處營區的薩德反飛彈部隊將調往南韓慶尚北道星州郡。
南韓國防部發言人文尚均指出，韓美雙方將磋商用地轉移過程。1060227
(中央社)
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