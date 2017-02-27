中正紀念堂變國會 詹啟賢：找個好理由
綠營傳出中正紀念堂改建成立法院聲音，國民黨主席參選人詹啟賢今天說，這個動機可議，難以服人，看不出對國家有何好處，只會製造社會更多對立，「找個好理由再說」。
詹啟賢下午由詹啟賢辦公室顧問、前澎湖縣長賴峰偉等人陪同到鳳山區一家自助餐店樓上與20多名基層工會幹部座談並說明參選理念，詹啟賢回答與會提問做以上表示。
會中有人擔心詹啟賢民調不高，且不善衝撞，當選黨主席難以抗衡民進黨。
詹啟賢說，民調只是參考，選舉結果往往跌破民調結果，美國總統川普這次出線就是最好例證，他不會隨民調起舞，一步一腳印勤跑基層，實實在在爭取黨員支持；不善衝撞就難以對付民進黨也是國民黨的舊思維，民進黨主席蔡英文及前國民黨主席馬英九都不是會衝撞的人，他們都當選總統。
他說，衝撞不是國民黨的長項，「我們應以智取勝，這好比我們跑步不行，就不要跟人比賽跑，我們籃球打得比較好，就跟人比籃球」。
詹啟賢認為，黨主席與總統不應切割，否則總統不易當選，馬英九、蔡英文的當選就是很好的例證，他若當選黨主席，未來也會參選總統，他沒有包袱，曾在民間企業待過，也曾任黨職及官職，行政經驗豐富，與其他參選人迥然不同，黨要改變，才有希望，不能換湯不換藥。1060227
(中央社)
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