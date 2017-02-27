中正紀念堂存廢問題 姚文智：改為故宮二館

二二八事件今年屆滿70周年，綠營「去蔣化」行動再起。立委姚文智建議中正紀念堂可以改為故宮二館。（鄧博仁攝）

適逢228事件前夕，文化部日前推動去蔣化措施，中正紀念堂存廢問題也引發社會關注。有意參選台北市長的綠委姚文智在臉書建議，中正紀念堂可改造為「首都文化園區」，變為故宮二館，除了代表中原文化，也解決故宮擁擠問題。姚說，若成為故宮二館，原來要花300億擴展外雙溪大故宮計劃完全終止，既省公帑又可營造歌劇院、音樂廳加上博物館高度的文化氣息。

姚也說，總統府未來也應遷移，改為台灣博物館，代表台灣文化，為集合人文、生態、博物總合的所在地；凱達格蘭大道未來沒有抗爭的必要，可照原住民語意，真正還原其為湖泊濕地，連結其中，遙相輝映，加入二二八公園、台北賓館或其他歷史建築，統整為台北首都文化園區。

他強調，文化園區的想法隱含著「去威權」的行動，可以站在台灣主體立場一視同仁，蔣家威權與殖民威權應同時藉由空間的轉換界定一併排除。他說，透過這樣徹底消除殖民、威權政治的偶像、圖騰與意識型態遺緒，向舊時代完全告別。

(中時)