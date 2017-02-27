詹詠然被牽參觀家裡摔飛出去 飛飛暖安慰超萌

飛飛當導遊牽詹詠然參觀家裡，見對方不小心跌倒，馬上送餅乾給呼呼。（圖／取材自詹詠然臉書）

范瑋琪（范范）和陳建州（黑人）婚後育有一對雙胞胎兒子「飛飛翔翔」夫妻倆常分享家庭生活點滴，廣受網友喜愛。日前網球女將詹詠然到他們家作客，被飛飛開心牽著參觀房間，卻不小心跌倒，整個過程都被黑人拍了下來，而飛飛見她摔倒在地，立刻上前給惜惜，融化網友心。

影片中，飛飛開心牽著詹詠然在家裡參觀，沒想到一個拐彎進入房間時，詹詠然沒注意到有個門檻，就這樣摔飛出去，讓她自己都忍不住大爆笑「我差點飛出去」，並對飛飛笑呼「你怎麼這樣」，而飛飛看阿姨跌倒，則馬上起身拿餅乾遞給她當作安慰，隨後牽起詹詠然，再繼續往下個房間前進。

詹詠然一曝光影片，網友大讚飛飛的行為超級暖，並紛紛留言「幸好沒撞倒飛飛」、「我也想被這導遊牽」、「太好笑，但小心阿」。

(中時電子報)