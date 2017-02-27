備戰台日對抗賽 中職室內練習場練球

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中職聯隊27日到筑後球場室內練習場練球，適應福岡巨蛋室內球場。(中華職棒聯盟提供)

已到福岡2天的中職聯隊，27日為適應福岡巨蛋球場，27日移至筑後球場室內練習場練球，全力備戰28日開打的台日職棒對抗賽首戰。

中職聯隊總教練洪一中就說：「這個球場設施很完善、乾淨，還有這樣的室內球場，是相當理想的訓練環境。」。

首戰先發投手王溢正則表示，筑後有副球場又有室內球場，這樣分組練習時不會有衝突，發生像是打擊練習時，球不小心打到投手之類的狀況發生。

王溢正連續兩年台日職對抗賽都在首戰掛帥先發，他說：「經典賽用球比較大顆，而且有點滑，還在慢慢適應中，投變化球會比較難控制，不過我會盡自己所能投到最好，也謝謝教練都這麼看重我。」

洪一中指出，由於現在選手都還未調整到開季狀態，最多只會讓王溢正丟3局，之後則是讓洋將接手中繼。

(中時電子報)