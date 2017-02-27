二峰圳停水！　縣府將爭取1800萬經費修復

擁有94年歷史、由日本水利技師鳥居信平建造的二峰圳，近百年來供應來義鄉民免費用水，但近年來因疏濬工程、重車出入頻繁等問題，不僅導致水位降低，今年還出現停水現象，除部落居民驚訝外，縣府也將與中央爭取1800萬經費，展開搶修大作戰。(屏科大工學院院長丁澈士提供)

擁有94年歷史、由日本水利技師鳥居信平建造的二峰圳，近百年來供應來義鄉民免費用水，但近年來因疏濬工程、重車出入頻繁等問題，不僅導致水位降低，今年還出現停水現象，除部落居民驚訝外，縣府也將與中央爭取1800萬經費，展開搶修大作戰。(屏科大工學院院長丁澈士提供)

擁有94年歷史、由日本水利技師鳥居信平建造的二峰圳，近百年來供應來義鄉民免費用水，但近年來因疏濬工程、重車出入頻繁等問題，不僅導致水位降低，今年還出現停水現象，除部落居民驚訝外，縣府也將與中央爭取1800萬經費，展開搶修大作戰。

屏科大工學院院長丁澈士說，二峰圳的設計是以地下水庫的方式收集河床下的伏流水，往年豐水期時，每天的流量約有20萬噸，而枯水期也有7萬噸的流量，近百年來都是來義鄉居民的免費取水處，但近年來水流量每況愈下，甚至出現短缺問題。

他說，近年來因疏濬工程、重車出入頻繁、及豐水期水流挾帶大量堅硬巨石等影響，不僅導致地下堰體裸露、廊道受損，連輸水路也因填滿砂石而產生水流阻塞問題，但因二峰圳在10年前被列為文化資產，必須依文資法保持原貌進行修復，將是一大工程，而鳥居信平的嫡孫鳥居徹也將為此來台探訪。

文化處指出，二峰圳屬文化景觀，修復難度不高，但因工程包含水利工程及文化景觀，所以還是有一定的難度在，目前已經討論出合適的工法，盼能順利爭取到經費，在5月前完成修復，達到保護文化資產及服務民眾用水的雙目標。

「現在都要花錢用自來水。」來義鄉居民說，大家幾乎都仰賴二峰圳的水，不僅乾淨又免費，但現在中下游幾乎都沒水可用，而上游卻出現積水問題，這實在很不便民，希望政府快點幫他們解困。

(中時)