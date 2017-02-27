機捷一婦人昏倒 幸無大礙

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機場捷運今天自由試乘延長服務時間，今天下午2時餘，在A8長庚醫院站，一名婦人昏倒，桃園捷運警察隊員發現，送至救護站，所幸並無大礙，已由家屬陪伴返家。

機場捷運自由試乘從今天起至3月1日加碼營運從上午7時至晚間9時，桃園捷運警察隊員陳瑞國今下午2時多在A8長庚醫院站執行巡邏時，一名陳姓婦人（65歲）搭乘捷運時突然昏倒。

警員發現後與家屬將她送到救護站，隨後通知救護車到場，還好經檢查後，陳婦並無大礙，已由家屬陪伴返家。1060227

(中央社)