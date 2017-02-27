319槍擊案 詹啟賢：會重現當年事實

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國民黨主席參選人、前奇美醫院長詹啟賢（左）因319槍擊案遭黨內質疑，將赴黨中央說明；他27日南下高雄拜票受訪說，會重現當年的事實並檢附相關證據。中央社記者程啟峰高雄攝 106年2月27日

角逐國民黨主席的前奇美醫院長詹啟賢因319槍擊案遭黨內質疑，將赴黨中央說明；他今天說，會重現當年的事實並檢附相關證據，若與12年多前講的不一樣，就是他有問題。

詹啟賢下午在高市鳳山區一家自助餐店樓上與20多名基層工會幹部座談受訪時，做以上表示。

詹啟賢座談會後受訪說，12年多來，319槍擊案已經說明過很多次，但還是有人不清楚，國民黨正式會議有此質疑出現「確實令人遺憾」，所以他主動要求去黨中央說明，3月1日當面接受提問與答覆，並要求黨中央留下紀錄。

319槍擊案發生於2004年3月19日下午、總統選舉投票日前夕，爭取連任的中華民國總統陳水扁和副總統呂秀蓮遭受槍擊，當時陳水扁被送往奇美醫院治療。

詹啟賢今天表示，事實就是事實，他週三（3月1日）講的若與12年多前的不一樣，就是他有問題；當天也會將當年的一些證據帶去，重現當年事實。 1060227

(中央社)